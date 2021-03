Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, susține ca nu a uitat atacul lui Klaus Iohannis, cel care a acuzat UDMR ca vrea sa fuga cu Ardealul in spate. Kelemen Hunor arata ca a discutat cu președintele și acum dorește sa se uite spre viitor, chiar daca trecutul nu se uita. ”Nimeni nu vrea sa vanda Ardealul,…

- Președintele PSD a facut, luni, o greșeala de gramatica (așa cum ne-a obișnuit). Marcel Ciolacu incerca sa dea niște explicații despre ceva ce este acum, in prezent, in comparație cu anul trecut, dar a confundat timpul prezent cu timpul trecut, spunand “ca precedentul anului trecut este ce se intampla…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat azi ca formațiunea pe care o conduce este dispusa sa renunțe la nominalizarea unui prefect la Cluj, in schimbul unui post similar in alt județ. Anunțul vine dupa o serie de scandaluri facute de liderii PNL Cluj, in frunte cu primarul Emil Boc, care au amenințat…

- Klaus Iohannis are o intalnire cu membrii coaliției de guvernare la Vila Lac, marți la ora 17. Președintele vrea sa discute cu șefii partidelor despre prioritațile legislative pe care le au in vedere pentru saptamana viitoare, cand incepe sesiunea parlamentara in noul format al Parlamentului. La intalnirea…

- Funcțiile de secretari de stat, de conducere a agențiilor și companiilor, dar și cele de prefecți si subprefecți au dus la noi disensiuni intre liderii coaliției de guvernare. Klaus Iohannis i-a chemat la Vila Lac pe premierul Florin Cițu, Ludovic Orban – președintele PNL, Dacian Cioloș – președintele…

- Publicistul și analistul Ion Cristoiu este de parere ca marele perdant al acestor alegeri este chiar președintele Klaus Iohannis. Jurnalistul considera ca totul a venit dupa ce președintele și-ar fi dorit puterea absoluta. Cristoiu explica pe blogul personal in analiza sa ca Guvernul a devenit mult…

- Misiunea Speciala OSCE care s-a ocupat de monitorizarea alegerilor parlamentare din sancționeaza dur ieșirile publice ale președintelui Klaus Iohannis din campania electorala, pentru ca au adus un avantaj Partidului National Liberal. Președintele este acuzat ca prin exprimarea frecventa a preferințelor…