Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca formatiunea doreste sa ramana la guvernare, pentru ca si-a asumat o munca pentru patru ani, in momentul intrarii in coalitie. Liderul UDMR a reiterat ideea ca rotativa guvernamentala nu implica UDMR. "E ca si o bataie buna la carciuma", a transmis Kelemen Hunor. Kelemen Hunor a declarat, vineri, in cadrul Conferintei Alesilor Locali ai UDMR, organizata inaintea Congresului, ca actuala coalitie a inceput guvernarea intr-o perioada incarcata de probleme. "In 2020, am inceput guvernarea intr-o situatie incarcata de probleme. Am fost mai mult…