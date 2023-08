Liderul UDMR, Kelemen Hunor, vorbește, intr-un interviu pentru 24.hu , despre ieșirea Uniunii de la guvernare, tensiunile din coaliția PSD-PNL, riscurile ca UDMR sa nu mai intre in Parlament la alegerile din 2024 și necesitatea ca in acest an sa fi fost organizate alegeri anticipate. Kelemen Hunor evita sa califice discursul premierului ungar Viktor Orban de la Tușnad, care a starnit indignare in Romania, dar spune ca intalnirea cu premierul Marcel Ciolacu a avut loc la inițiativa șefului Guvernului roman și a fost o conversație „buna”. „Avand in vedere interesele comunitații, nu putem sa permitem…