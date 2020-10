Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca PSD va fi primul partid din Romania la alegerile parlamentare, dar ca este prematur sa se pronunțe cu privire la scor. „Sa facem o analiza, ca si...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a indemnat locuitorii din Satu Mare sa iasa la urne in ziua votului, explicand ca nu exista risc de imbolnavire mai mare decat atunci cand cumperi paine sau "bei o bere", transmite Agerpres."Eu spun ca daca respectam regulile in ziua votului, cand intram in sectia de…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca dupa alegerile locale si parlamentare este nevoie de crearea unei stabilitati politice si a aratat ca dupa scrutinul din 27 septembrie trebuie cautate aliante cu PNL „acolo unde se poate”. „Noi, in Romania, (…) in acest moment avem o problema importanta…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Sfantu Gheorghe, ca Romania se afla intr-o continua criza politica din anul 2012, iar actualul Guvern "improvizeaza", asemenea tuturor celorlalte care s-au succedat in ultimii opt ani. "Criza politica e in Romania din 2012, de cand a fost inlaturat…

