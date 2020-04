Stiri pe aceeasi tema

- Lideri ai mai multor partide parlamentare au agreat, in cadrul unor intalniri online recente de la care a lipsit PNL, sa adopte o poziție politica comuna in contextul starii de urgența și a rectificarii bugetare, au declarat surse parlamentare pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Intalnirile au avut loc dupa…

- Calin Popescu Tariceanu, Marcel Ciolacu, Victor Ponta si Kelemen Hunor au depus joi, în Parlament, un proiect de lege care propune prelungirea mandatelor primarilor si presedintilor de consilii judetene. Cei patru lideri cer dezbaterea acestuia în regim de urgența în contextul în…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Transporturilor, Lucian Bode, sa continue sustinerea investitiilor majore, pentru care sunt prevazuti bani in buget, dar si sa pregateasca masterplanul pentru dezvoltarea Aeroportului Otopeni, pentru ca aceste restrictii de circulatie se vor ridica la un…

- Liberalii au intocmit lista noului Cabinet cu intentia de a fi, cel mai probabil, respinsa de Parlament, deoarece ''nici macar nu au negociat, nu s-au interesat daca cineva ar sustine'' o astfel de componenta, a declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor. "Am vazut aceasta lista si am o singura concluzie:…

- Kelemen Hunor a anuntat ca urmeaza sa se adreseze Avocatului Poporului pentru a contesta constitutionalitatea OUG care modifica legea electorala, publicata vineri in Monitorul Oficial. "Luni am transmis o scrisoare oficiala doamnei Renate Weber, in care am subliniat faptul ca este inacceptabila…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat atat in declarațiile publice, cat și in agenda oficiala publicata de Guvern ca va avea, marți, negoceri cu liderii partidelor parlamentare pentru a incerca obținerea unui acord pe alegerile anticipate.

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, astazi, ca parlamentarii PNL nu vor vota nicio propunere de guvern PNL daca actualul executiv va fi destituit. Orban spune ca PNL vrea sa forțeze anticipatele.