Kazahstan, politică și influență : Preşedintele țării i-a anulat „dreptul” predecesorului Presedintele Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a aprobat amendamentele care ii reduc prerogativele predecesorului sau Nursultan Nazarbaev, a carui plecare a fost ceruta de protestatari in timpul manifestatiilor si revoltelor sangeroase. Revoltele au zguduit statul din Asia Centrala la inceputul lui ianuarie, potrivit AFP. Furia protestatarilor in timpul acestor tulburari a fost indreptata in special impotriva fostului presedinte Nursultan Nazarbaev, in varsta de 81 de ani, care a condus Kazahstanul intre 1990 si 2019 inainte de a-i preda stafeta lui Tokaev, unul dintre apropiatii sai. Nazarbaev… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

