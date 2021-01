Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii din Kazahstan sunt chemati duminica sa voteze în cadrul unui scrutin parlamentar organizat la 18 luni dupa alegerea presedintelui Kasâm-Jomart Tokaev, transmite dpa, preluata de Agerpres.Partidul Social-Democrat kazah boicoteaza votul, ceea ce înseamna ca opozitia independenta…

- Ziarul Unirea PMP a atins pragul electoral, dupa numararea a 99,91% din voturi: Basescu: „PMP și-a luat ”aurul” inapoi” Potrivit datelor actualizate transmise de Biroul Electoral Central, PMP a atins pragul electoral, dupa numararea a 99,91% (fara diaspora). Și la Senat, și la Camera Deputaților scorul…

- Partidul Social Democrat a castigat alegerile in judetul Tulcea obtinand peste 31.500 de voturi, atat pentru Senat, cat si pentru Camera Deputatilor, Partidul National Liberal s-a clasat pe locul al doilea la o diferenta de aproximativ trei mii de voturi, iar pe locul trei se afla AUR cu peste 13.000…

- Dupa numararea a 94% dintre voturile din tara, rezultatele arata ca PSD a obtinut cel mai mare scor, fiind urmat de PNL si USR PLUS. • Camera Deputatilor dupa numararea a 94% dintre voturile din tara PSD – 29,8% PNL – 25,11% USR PLUS – 14,5% UDMR – 6% AUR – 8,7% PMP – 4,6% Pro Romania – 4,1% PER –…

- Rezultatele parțiale centralizate dupa numararea a peste 95% din voturi arata ca PSD are peste 29%, PNL – 25%, USR 15%, AUR 9%. PMP și Pro Romania au scoruri sub pragul electoral de 5%. Este din ce in ce mai clar ca PSD și AUR sunt marii caștigatorii acestei runde de alegeri, alaturi de UDMR. Votul…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in juetul Hunedoara, fiind urmat de PNL si AUR, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) dupa centralizarea datelor pentru 514 din cele 524 sectii de votare (98%). Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,89%…

- PNL a castigat alegerile parlamentare in Salaj, atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, cu peste 27% din voturi, conform numaratorii paralele a acestui partid, fiind urmat de UDMR, cu 23,5% si PSD, cu aproximativ 21% din sufragii. Potrivit precizarilor facute luni, pentru AGERPRES,…