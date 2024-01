Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 66 mondial, a ratat, duminica, accederea pe tabloul principal la turneul de la Adelaide, cu premii de 922.573 de dolari.Favorita 7 in calificari, Bogdan a fost invinsa de rusoaca Anastasia Pavliucenkova, cap de serie 5 si locul 60 mondial, scor 6-2, 6-2.…

- Principalele favorite, belarusa Arina Sabalenka si kazaha Elena Ribakina, s-au calificat, sambata, in finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia).Ribakina, favorita 2, a trecut in semifinale de sportiva ceha Linda Noskova, scor 6-3, 6-2. Sabalenka, principala favorita, a invins-o,…

- Kazaha Elena Ribakina (4 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat sambata in finala turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.736.763 de dolari americani, dupa ce a trecut in semifinale cu 6-3, 6-2, de cehoaica Linda Noskova (40 WTA).Ribakina s-a impus dupa o partida de…

- Spaniolul Rafael Nadal, care a avut nevoie de un scurt tratament medical in timpul meciului pierdut vineri in sferturile de finala de la Brisbane, a descris dupa meci o durere "musculara" intr-un "loc foarte asemanator" cu cel in care a suferit o accidentare cu un an in urma, relateaza AFP.Nadal,…

- Belarusa Arina Sabalenka si kazaha Elena Ribakina au debutat cu victorii in 2024, miercuri, la turneul de tenis WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.736.763 de dolari americani, astfel ca s-au calificat in optimile de finala.Sabalenka, principala favorita, a intrat direct…

- Sorana Cirstea (26 WTA) și-a aflat prima adversara de la turneul WTA 500 de la Brisbane! In turul 2 la competiția din Australia, tenismena din Targoviște o va infrunta pe Linda Noskova (41 WTA). In prima runda a concursului, sportiva din Cehia a invins-o pe unguroaica Timea Babos, jucatoare venita din…

- Perechea de dublu alcatuita din romanul Victor Cornea și indianul Sriram Balaji au parasit duminica conpetiția masculina de la Brisbane, fiind invinși in primul tur de cuplul bulgaro/american, format din Grigor Dimitrov și Sebastian Korda.

- Japoneza Naomi Osaka (26 de ani), fost numarul 1 mondial, va participa la turneul de la Brisbane, chiar inainte de a incepe apararea titlului de la Australian Open. Va fi prima participare a fostului numar 1 mondial, la șase luni dupa ce a nascut-o pe fiica ei, Shai. Micuța s-a nascut cu cordonul ombilical…