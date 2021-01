Stiri pe aceeasi tema

- Kayserispor, formația pregatita de Dan Petrescu, a câștigat pe terenul celor de la Kasimpasa, scor 1-0, în etapa a 22-a din campionatul Turciei.​Unicul gol al partidei a fost înscris de Demirok, în minutul 90+3.La Kayserispor, Cristian Sapunaru a fost integralist,…

- Formatia Olympique Lyon a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Girondins Bordeaux, in primul meci al etapei a XXII-a a campionatului Frantei. Pentru lyonezi au marcat Toko Ekambi (32) si Dubois (90+2), iar pentru Girondins a punctat Kalu (55), potrivit news.ro. Citește…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca se asteapta sa primeasca "in scurt timp" o cerere de autorizare conditionata in UE a vaccinului impotriva COVID-19 dezvoltat de Johnson&Johnson, relateaza AFP. "Tocmai am auzit cateva rezultate promitatoare despre vaccinul…

- Kayserispor, antrenata de Dan Petrescu, a pierdut, luni, in deplasare, scor 0-3, cu echipa Fenerbahce, in etapa a XX-a a campionatului turc de fotbal, anunța news.ro. Golurile au fost marcate de Thiam (20), Samatta (51) si Cisse (87). Citește și: Medicul Radu Țincu atrage atenția: ‘Donarea…

- Kayserispor, antrenata de Dan Petrescu, a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Istanbul Basaksehir, in etapa a XX-a a campionatului turc de fotbal. Ambele goluri au fost reusite de atacantul Denis Alibec, in minutele 42 si 77, potrivit news.ro. Citește și: Anunț…

- Kayserispor, formație pregatita de Dan Petrescu, joaca în aceste momente un meci important cu Bașakșehir în prima liga de fotbal a Turciei. Denis Alibec a reușit sa marcheze pentru gazde. La gruparea pregatita de Petrescu este titular și un alt fotbalist român: Cristi Sapunaru.Aici…

- Antrenorul Dan Petrescu ar fi ajuns la un acord cu oficialii gruparii turce Kayserispor pentru preluarea echipei la care sunt legitimati Cristian Sapunaru, Silviu Lung si Denis Alibec, scrie,pe Twitter, cotidianul Fotomac. Dan Petrescu si-a reziliat contractul cu CFR Cluj la 20 noiembrie 2020, iar…

