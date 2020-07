Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de productie lunara pentru masti chirurgicale anuntata de producatorul roman Techtex este, in prezent, de 15 milioane de bucati, iar pretul cerut de companie poate fi sub 0,6 lei/bucata, la o achizitie de peste 10 milioane de exemplare, se arata intr-un comunicat al companiei, transmis,…

- Kaufland Romania continua planurile de expansiune de pe piata romaneasca si vrea sa deschida 160 de magazine pana in 2024, potrivit unui comunicat al companiei.Kaufland Romania contribuie la bugetul de stat si la bugetele locale cu aproximativ 176 de milioane de euro, conform celor mai recente…

- Luna mai a fost una buna atat pentru cei care au investit in fonduri mutuale cat si pentru administratorii unor astfel de portofolii financiare. Dupa un inceput de an mai putin fast, se pare ca incepe sa apara soarele si pe acesta piata. Activele nete ale celor 220 fonduri deschise si inchise,…

- PENNY Market anunța rezultatele financiare pentru anul fiscal 2019, in care a inregistrat o cifra de afaceri de 3,96 miliarde lei, in creștere cu 15% fața de anul fiscal precedent. In tot acest interval de timp, peste doua milioane clienți au vizitat cele 256 de magazine deschise pana la finalul anului…

- Retailerul german Kaufland va investi pe piata locala în acest an circa 300 de mil. euro, o parte din bani urmând sa mearga catre deschiderea de magazine noi. Bugetul de investitii este dublu fata de cel din 2019. Totodata, nemtii apasa pedala acceleratiei când vine vorba de expansiune.…

- Potrivit ministrului, in ultimele doua luni si jumatate au putut fi constatate o serie de probleme ale sistemului de sanatate, precum: politizarea, managementul, legislatia, inexistenta unei politici investitionale coerente si politica medicamentului. In urma celor menționate Nelu Tataru considera ca…

- Companiile care activeaza pe piata financiara romaneasca au primit de la actionarii straini injectii de capital de 32,55 milioane euro in primul trimestru, de 2,6 ori mai mult decat in aceeasi perioada din 2019, cand insumau 12,52 milioane euro, potrivit datelor Oficiul National al Registrului Comertului.…

