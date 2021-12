Katja Krasavice si Leony au lansat Raindrops, o melodie despre finaluri, dragoste de sine si vindecare

Stiri pe aceeasi tema

- De un an și jumatate Luis Gabriel s-a strecurat in topurile muzicale și a reușit, alaturi de Haziram sa incalzeasca inimile tuturor. Piesa lui de rezistența este “Toate dimantele” care a facut furori peste tot și are la ora actuala 101.478.943 de vizionari pe youtube. Luis Gabriel a lansat o noua piesa…

- Raperul timișorean Gim, cel care i-a cucerit pe jurații concursului „Romanii au talent“ cu prestațiile sale care i-au adus locul secund in acest an și un premiu de 20.000 de euro a lansat o piesa cu un profund mesaj social, numita „1dec“, piesa realizata alaturi de Tinuu find o mustrare la adresa politicienilor…

- Legendara trupa ABBA a lansat prima melodie cu tematica de Craciun. Piesa este inclusa pe cel mai nou album al formatiei suedeze, intitulat "Voyage", care se afla pe locul intai in 18 țari, inclusiv in Marea Britanie.

- “Trebuie sa muncești ca sa ajungi undeva atat in muzica cat și in televiziune”La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia “Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare.Noua artista de la Balkanika…

- La inceput de decembrie, Balkanika Records lanseaza pe piața un nou nume muzical și o piesa de dragoste. Jenni a inregistrat melodia „Mi-e sete rau” la care a filmat și un videoclip plin de culoare. Noua artista de la Balkanika Records se numește Jenni, are 18 ani și tocmai a lansat o piesa de dragoste…

- In ultima zi de vineri a lunii octombrie Mr. VIK ne propune o noua piesa din proiectul Friday Reggaeton, in colaborare cu Sprint Music. De data aceasta este vorba de “Morenita”, o melodie cu un mesaj special, o piesa de dans, pe care trebuie sa o asculți pe repeat. Și de aceasta data Mr. VIK ne surprinde…

- Iata ca printre lansarile toamnei avem și o piesa noua, fresh, direct de la Londra, in spaniola, de la o romanca. “Quedate Aqui” de la o artista din Romania, Aura B. care a filmat și un videoclip pe masura despre care va invitam sa aflați mai multe in continuare chiar de la interpreta. “Noua mea melodie…

- Celebra formație suedeza ABBA continua sa-și lanseze melodiile de pe ultimul sau album "Voyage". Single-ul se numeste "Just A Notion" și este cel de-al treilea lansat in ultimul timp, scrie...