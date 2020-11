Stiri pe aceeasi tema

- X FACTOR 6 noiembrie 2020 LIVE VIDEO ONLINE ANTENA 1. Katarina Dyer, fiica lui Andrei Gheorghe, se descrie ca fiind o fire extrem de optimista și energica, deși in ultimii ani viața sa a fost marcata de mai multe drame și și-a pierdut ambii parinți. X FACTOR 6 noiembrie 2020 LIVE VIDEO ONLINE…

- Ultimele momente din degustarile pe nevazute ale acestuisezon Chefi la cutite s-au incheiat aseara la Antena 1 cu un adevarat show.Jurata X Factor, Loredana, a facut spectacol la Chefi la cutite cu o reteta demancare ayurvedica, descoperita in India si i-a incantat pe chefi, dar si petelespectatori…

- Bella Santiago, caștigatoarea X-Factor vine in aceasta searala Chefi la cuțite. Originara din Filipine, artista va gati un preparat care saii aminteasca lui chef Sorin Bontea de aventurile sale in Asia Express. Bella a venit in Romania in urma cu 4 ani, timp in care s-acasatorit, a caștigat X-Factor,…

- Seara de marți a fost seara Chefilor la cuțite. Show-ul difuzat de Antena 1 s-a impus ca lider de audiența la nivelul publicului comercial și la nivelul publicului din mediul urban. Conform Kantar Media, cea mai...

- A fost momentul puștilor minune pe scena X Factor, seara trecuta, la Antena 1, cand Denis Costea și Alexandra Sirghi și-au adjudecat cate un loc direct in Bootcamp-ul celui de-al noualea sezon.

- Un exemplu de tarie și voința de neoprit, Anamaria German va urca in aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, pe scena X Factor, pentru a canta in fața celor patru jurați! Dintr-un scaun cu rotile,...

- Emoțiile sunt de neoprit vineri, de la 20.30, la Antena 1, intr-o noua ediție X Factor din cel de-al noualea sezon, cand Delia, dar și ceilalți colegi ai sai de la pupitrul juraților, nu iși pot stapani...