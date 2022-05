Katalin Novak, presedinta Ungariei, a iesit la alergat in Parcul Central din Cluj-Napoca

Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Ungariei, Katalin Novak, care și-a preluat mandatul in urma cu doar o saptamana, a facut, vineri, prima sa vizita de stat in Romania. Novak a facut jogging in Parcul Central din Cluj și a declarat ca țara sa și Transilvania sunt „legate ombilical” prin cultura maghiara. „Cultura noastra…

- Președinta Ungariei, Katalin Novak, a alergat in aceasta dimineața prin Parcul Central din Cluj -Napoca. Aceasta a postat o pe pagina de Facebook, insoțita de mesajul "Un inceput de zi activ in Kolozsvar".

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, a aterizat joi la Cluj-Napoca, pentru a participa in acest weekend la un evenimnet cultural de la Alba Iulia. Novak va participa sambata, 21 mai, la dezvelirea statuii principelui Gabor Bethlen in centrul istoric din Alba Iulia. Vineri dimineața președintele Ungariei…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, face prima vizita intr-o țara straina și a ales ca destinație chiar Romania. Novak a aterizat, joi, la Cluj-Napoca și se pare ca va participa la ceremonia la care Istvan Beke si Zoltan Szocs, cei doi secui condamnati pentru terorism, dupa ce au fost acuzati ca…

- Președintele Ungariei, Katalin Novak, face prima vizita intr-o țara straina in Romania. Novak a aterizat joi, la Cluj-Napoca. Ea a fost intampinata de Vakar Istvan, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

Katalin Novak a preluat marti presedintia Ungariei de la Janos Ader, relateaza MTI, potrivit Agerpres.