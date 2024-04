Caravana “Europa pentru Tineri”, în Alexandria / Eveniment organizat de TNL Teleorman Eveniment Caravana “Europa pentru Tineri”, in Alexandria / Eveniment organizat de TNL Teleorman aprilie 10, 2024 11:24 Marți, 9 aprilie 2024, municipiul Alexandria a fost gazda Caravanei “Europa pentru Tineri”. Organizația Tineretului Național Liberal Teleorman a ancorat un steag de dimensiuni impresionante, alcatuit din drapelul Romaniei și al Uniunii Europene, ca simbol al angajamentului fața de valorile europene și importanța construcției europene pentru comunitațile noastre. La aceasta acțiune, tinerilor liberali le-au fost alaturi președintele Partidului Național Liberal Filiala Teleorman… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

