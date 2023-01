Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Pele are foarte mari probleme de sanatate și medicii au decis ca ar fi foarte riscant sa-l lase sa plece acasa pe perioda sarbatorilor. Fiica lui Pele, Kely Nascimento, s-a fotografiat la spital alaturi de tatal sau și a transmis un mesaj din care se poate ințelege faptul ca lucrurile nu…

- Trei pietoni dintre care un minor au fost acroșați de un autovehicul pe raza orașului Milișauți (DN2H), informeaza ISU Suceava. S-au deplasat la fața locului pompierii militari ai Detașamentului Radauți cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD B2, cu sprijinul a doua echipaje al Serviciului…

- O fetița de trei ani din stanga Nistrului, a mușcat varful unui termometru. Ulterior, ea a fost transportata la spital. Totul s-a intamplat dupa ce fetița s-a imbolnavit, iar mama ei a decis sa-i ia temperatura, punandu-i un termometru cu mercur, scrie presa din stanga Nistrului. Pentru ca era distrasa…

- Alyssa, o o fata de 13 ani diagnosticata cu o forma incurabila de cancer, s-a vindecat dupa prima utilizare a unui nou tip de medicament revoluționar. Anterior, toate celelalte tratamente pe care le primise nu avusesera niciun efect.Medicii de la spitalul Great Ormond Street Hospital au folosit un …

- Pele a transmis un mesaj emoționant de pe patul de spital. La inceputul saptamanii trecute, acesta a ajuns pe mainile medicilor pentru a fi tratat de o infecție respiratorie. Legendarul fotbalist in varsta de 82 de ani se lupta cu o boala grava.

- Monica este mama acuzata de soacra și de soț ca a parasit domiciliul conjugal cu fetița de 8 luni a cuplului, pe care o ține cu ea intr-un container. Bunica micuței a spus ca femeia a provocat mai multe conflicte in familie și l-ar fi facut pe fiul ei s-o loveasca, iar in cele din urma l-a parasit și…

- Roxana Hulpe este insarcinata pentru prima data și va avea o fetița. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvaluit ce nume a ales pentru fiica ei. Și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca visul ei s-a indeplinit. Roxana Hulpe este insarcinata in 7 luni și va avea o fetița. Prezentatoarea de la PRO TV s-a…

- O fetita a fost zdrobita in picioare, iar mama ei a fost ranita grav dupa ce o girafa despre care se credea ca isi apara puiul le-a atacat intr-un parc safari din Africa de Sud. Mama, tatal si fetita de 16 luni erau cazati la Kuleni Game Farm, la 270 de mile nord-est de Durban, o zona renumita pentru…