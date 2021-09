Karol G a lansat piesa “SEJODIOTO”

Dupa succesul albumului “KG0516”, Karol G revine cu single-ul “Sejodioto”. Noua piesa celebreaza starea de bine, in care se afla artista, dupa o despartire. Melodia este scrisa impreuna cu Justin Quiles si Lenny Tavarez, cu care a colaborat si pentru hitul “Bichota”. Piesa este produsa de Ovy on the Drums, un colaborator frecvent a lui Karol G. Videoclipul este regizat de Colin Tilley, cel care a realizat si “Bichota” si “Location”. Filmul piesei o evidentiaza pe Karol impreuna cu o prietena, distrandu-se intr-un club. Karol G a fost prezenta la Billboard Latin Music, pe 23 septembrie, unde a…