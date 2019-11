Karla Mendez lanseaza primul single din cariera: „On My Mind”

Stiri pe aceeasi tema

- R3HAB este de neoprit – imediat dupa succesul inregistrat de single-ul „All Comes Back To You”, DJ-ul / producatorul olandez lanseaza „Flames”, poate cea mai mare colaborare din cariera sa, alaturi de ZAYN, fostul membru One Direction și Jungleboi. Cu o linie melodica suava și jucaușa, presarata de…

- Karla Mendez, un nou DJ cu un sound ce te duce cu gandul la marile scene ale festivalurilor internaționale EDM, lanseaza „On My Mind”. Piesa este compusa de Karla Mendez impreuna cu Hyenas, proiect format din doi producatori romani, și DJ Sava. „Pentru mine, muzica este dragoste. Mi-am dorit ca ea sa…

- O intalnire relaxata, ca intre prieteni, se poate transforma ulterior intr-o colaborare frumoasa, pentru o piesa de pus pe repeat. Proconsul si LORA lanseaza single-ul „Prea tarziu”. Melodia „Prea tarziu” este compusa de catre Siakas Evangelos (Alama), Elena Morosanu, Vlad Munteanu si Serban Cazan.…

- Phaser lanseaza piesa “Liniștea”, care surprinde cele doua fețe ale sentimentelor care construiesc o relație și tensiunea care poate susține sau distruge un cuplu. “Liniștea surprinde aparenta contradicție intre dorința de calm, pace, securitate versus agitație, haos, libertate care formeaza complexitatea…

- Juice WRLD lanseaza piesa „Bandit” feat. YoungBoy Never Broke Again, un material produs de Nick Mira. Single-ul „Bandit” nu a reprezentat o surpriza totala pentru fanii artistului, care a postat cu ceva timp inainte de lansarea piesei o serie de fotografii facute in timpul filmarilor videoclipului.…

- Giorgio Kampo lanseaza cel de-al treilea single dance, “By My Side” .Chiar daca astazi este vineri 13, noi nu suntem superstitiosi si credem ca piesa de azi este un motiv de bucurie pentru toti ascultatorii de muzica dance. Dupa lansarea celor doua piese ce s-au auzit toata vara pe radio la DanceFM,…

- „Este un fel de deja vu, il am si eu, il ai si tu” VUNK lanseaza single-ul „Deja vu”, titlu omonim cu mega-concertul de pe 16 octombrie de la Sala Polivalenta din Bucuresti. Piesa va fi inclusa pe urmatorul album al formatiei, „Domnul Portocaliu si Masina Timpului”, care va fi lansat tot atunci, in…

- Tallina, pe numele real Andreea Catalina Tuca, lanseaza „Indigo”, al doilea single din cariera sa. Piesa este scrisa și compusa de Dorian Oswin, iar orchestrația e realizata de Kalin Velev. Regia videoclipului este semnata de catre Daniel Libeg. „Abia așteptam sa lansez Indigo. Este o piesa pentru toata…