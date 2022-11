Atacantul francez Karim Benzema s-a accidentat la piciorul stang si a devenit indisponibil pentru Cupa Mondiala. Castigatorul Balonului de Aur, Karim Benzema, in varsta de 34 de ani, a fost supus unui RMN la Doha, care a stabilit ca va fi indisponibil trei saptamani. El a iesit accidentat de la antrenamentul Frantei de sambata seara, iar testele au aratat ca sufera de o accidentat la femural. „Sunt extrem de trist pentru Karim, care a facut din aceasta Cupa Mondiala un obiectiv major. In ciuda acestei noi lovituri pentru echipa Frantei, am incredere deplina in grupul meu. Vom face totul pentru…