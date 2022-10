Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022. Vedeta lui Real Madrid a vorbit despre momentele grele din cariera sa, dar si despre motivatia pe care a avut-o in ultimii ani. Karim Benzema este cel mai bun jucator din lume in 2022. A castigat pentru prima data in cariera Balonul de […] The post Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022: „E visul meu de mic copil! Am avut doi idoli in viata” appeared first on Antena Sport . The post Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022: „E visul meu de mic copil!…