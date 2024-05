Stiri pe aceeasi tema

- Ibi a trait foarte multe drame de-a lungul vieții sale. Femeia și-a pierdut barbatul, socrii și copilul, apoi a ajuns sa fie data afara din casa de cumnata ei. Cu toate acestea, cumnata ei i-a lasat un acoperiș deasupra capului, astfel ca a lasat-o sa traiasca in grajdul familiei. Dupa ce cumnata ei…

- In spatele unui barbat de succes sta o femeie puternica! Gica Popescu se bazeaza oricand pe soția lui, Luminița. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de senzație!

- Un tata nu știe ce sa mai faca pentru a afla ceva despre fetițele lui. Ionuț susține ca fosta lui partenera și-ar fi luat copiii și ar fi plecat la un barbat. Relația celor doi s-ar fi racit dupa 8 ani, pentru ca el era plecat in strainatate la munca.

- Caz revoltator in Galați. O femeie a fost omorata in bataie și injunghiata de un barbat. Dupa atacul sangeros din casa ei, agresoul i-a ascuns cadavrul sub o patura. Polițiștii fac cercetari la fața loculuim caci criminalul este in libertate.

- Un barbat din SUA a recunoscut ca și-a inscenat moartea și a falsificat mai multe acte ca sa scape de ințreținerea propriului copil, dupa ce a divorțat de soția sa. Iata cați bani trebuie sa ii plateasca fostei partenere!

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce și-a strangulat mama, in varsta de 88 de ani. El a sunat la 112 anuntand ca mama sa a murit. Crima a avut loc in urma cu doua saptamani, insa anchetatorii l-au pus sub acuzare pe barbat abia dupa ce necropsia a aratat ca moartea femeii a fost una violenta.…

- Adrian este disperat și vrea ca fosta iubita sa se intoarca la copiii lor. Aceștia vor sa petreaca timp cu mama lor, dar fara niciun rezultat. Cu toate ca cei doi parinți au custodie comuna femeia și-a abandonat familia pentru un alt barbat.