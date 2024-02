Multumim membrilor si colaboratorilor ZTV

Am ajuns la un numar considerabil de abonati pe Youtube si asta se datoreaza in egala masura celor care ne urmaresc, dar si celor care trimit imagini la redactie. In tot acest timp am respectat dorinta unora care au dorit sa ramana anonimi, asa ca am tinut in secret identitatea lor, chiar daca am avut presiuni din partea… [citeste mai departe]