- Bogdan Lobonț (45 de ani), un nume important din istoria recenta a echipei naționale, a vorbit la podcastul „Profu' de Sport” despre experiența de la Ajax Amsterdam, unde a fost coleg, printre alții, și cu romanii Cristi Chivu și Nicolae Mitea. AICI, dialogul integral dintre moderatorul Catalin Țepelin…

- Roxana Vașniuc a facut dezvaluiri despre relația Georgianei Lobonț, dupa ce artista a fost implicata intr-un scandal despre divorț. Vedeta a spus ce legatura are, de fapt, cu Armin Nicoara, dar și de unde a pornit acest zvon ca s-ar fi desparțit de soțul ei.

- Oana Roman s-a desparțit definitiv de tatal fiicei sale, Marius Elisei iar, inainte de a pune capat, și-au aruncat cuvinte extrem de dure. Cei doi pastreaza legatura pentru Izabela, vedeta dorindu-și sa fie un copil echilibrat.

- Bianca Brad a renascut, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer. Mai mult decat atat, pierderea fiicei a facut-o pe actrița sa vrea sa ajute și alți oameni. S-a reprofilat și și-a transformat meseria in pasiune.

- Lora (40 de ani) și Ionuț Ghenu (36 de ani) traiesc o frumoasa poveste de iubire, de aproape opt ani! Cei doi au avut un inceput de relație tumultos, mai ales ca vedeta venea dupa un divorț fulger de Dan Badea. Intr-un interviu acordat recent, blondina și-a deschis sufletul și le-a povestit tuturor…

- Adriana Trandafir are 66 de ani și e actrița de teatru și film. Dincolo de cariera ei, aceasta are doi copii, pe Ștefan și pe Maria Speranța, cu care se lauda acum. Intr-un interviu la Antena Stars, actrița și-a spus marele regret, ca nu a fost o mama mai buna, ca nu a petrecut mai mult timp cu copiii.…

- Maria Speranța, in varsta de 23 de ani, este fiica Adrianei Trandafir și a devenit cunoscuta odata cu participarea la „Asia Express”, alaturi de mama ei. Tanara a ales o cariera in Marketing, a absolvit o facultate la Haga, este independenta financiar de la 19 ani, dar se bucura in continuare ca un…