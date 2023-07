Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, și-a exprimat indoiala ca subiectul remanierilor din Ministerul Apararii al Federației Ruse a fost discutat in timpul contactelor președinților Federației Ruse și Belarusului, Vladimir Putin și Alexander Lukașenko, in legatura cu revolta…

- Obiectivul demilitarizarii Ucrainei, declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, a fost „in mare parte indeplinit”, sustine Kremlinul, citat duminica de EFE. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai mult sisteme de armament furnizate de…

- Kremlinul a anuntat masuri de securitate ”fara precedent” la Forumul economic international de la Sankt Petersburg, la care președintele Rusiei, Vladimir Putin urmeaza sa ia cuvantul vineri, 16 iunie, in eventualitatea unor atacuri ucrainene, a relatat agentia de presa rusa de stat TASS , potrivit Agerpres…

- Franța este implicata in conflictul din Ucraina și nu este o țara neutra, prin urmare nu poate pretinde rolul de moderator al inițiativelor de pace, a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agenția rusa de presa Interfax.„Nu am vazut sau auzit nicio declarație oficiala…

- Parlamentarul rus Alexander Kinshtein, membru in formațiunea Rusia Unita a președintelui Vladimir Putin, afirma ca atacul cu drone de marți dimineața, asupra mai multor cladiri din Moscova reprezinta „o noua realitate pe care va trebui sa o recunoaștem”, relateaza CNN.Intr-un mesaj publicat pe canalul…

- Marea Britanie a confirmat ca furnizeaza Ucrainei rachete cu raza lunga de acțiune pe care le-a cerut pentru lupta impotriva forțelor ruse, relateaza BBC. Racheta de croaziera Storm Shadow are o raza de acțiune de peste 250 de kilometri, potrivit producatorului.Anunțul a fost facut in Camera Comunelor…

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ca se afla in spatele a ceea ce ea sustine ca a fost un atac cu drona asupra Kremlinului cu scopul de a-l ucide pe presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a facut aceasta afirmatie intr-un briefing de presa,…

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat, luni, ca exista o tendinta generala de a invinovati Rusia pentru orice, atunci cand a fost intrebat daca este posibil ca Moscova sa se afle in spatele aparitiei recente a unor documente clasificate care se refera in special la invazia…