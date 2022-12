Kanye West a starnit indignare joi, declarandu-și "dragostea" pentru naziști și admirația pentru Adolf Hitler insuși, in timpul unei transmisiuni in direct de ore intregi cu teoreticianul conspirației Alex Jones. In apariția extraordinara la Infowars a lui Jones, West - cunoscut acum ca Ye - a purtat o masca neagra care ii acoperea complet fața, in timp ce a vorbit despre pacat, pornografie și diavol, anunța france24.com.

