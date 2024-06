Programul IMM Plus va fi extins: Statul își asumă un risc de credit suplimentar pentru sprijinirea companiilor Guvernul va adopta in ședința de azi un proiect de OUG pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS. Ca urmare a interesului manifestat de catre intreprinderi pana la acest moment pentru accesarea Programului IMM Plus, plafonul de garanții prevazut pentru acest program este […] The post Programul IMM Plus va fi extins: Statul iși asuma un risc de credit suplimentar pentru sprijinirea companiilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

