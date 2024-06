Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la un depozit din Baciu, Cluj! Flacarile au izbucnit in interiorul unui pereteIn aceasta dimineața, pompierii de la Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au fost alertați in legatura cu un incendiu izbucnit la un depozit situat pe Calea Baciului, din județul Cluj. Fumul gros care ieșea din cladire…

- Pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Cluj-Napoca au fost alertați in aceasta dimineața cu privire la faptul ca iese fum dintr-un depozit situat pe Calea Baciului. Odata ce au ajuns la fața locului, echipajele au gasit spațiul depozitului inundat cu fum. Mai exact, incendiul se manifesta in interiorul…

- Incendiu pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca! Din primele date, pompierii au fost alertați cu privire la faptul ca a luat foc suportul cu lumanari al unei biserici.Din fericire, enoriașii au reușit sa stinga flacarile inainte de sosirea echipajelor ISU Cluj.„Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca…

- Incendiu la un apartament din Cluj-Napoca, in Sambata Mare! Pompierii au intervenit cu doua autospeciale pe strada Aurel Vlaicu. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente pentru a stinge un incendiu care a izbucnit in apartamentul unui bloc situat pe strada Aurel…

- INCENDIU la Alba Iulia. Pompierii acționeaza cu doua autospeciale, in zona Barabanț Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost chemat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in municipiu. Din primele date, acesta a fost semnalat pe strada Petresti, zona Barabanț. Ar fi vorba…

- Un incendiu de amploare a avut loc in noaptea de marți spre miercuri la Gilau. Flacarile au izbucnit puțin dupa miezul nopții și s-au extins la alte construcții. Doi cai au murit in incendiu. Pompierii din cadrul Garzii Gilau , Punctul de Lucru Florești, respectiv Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au…

- Mai multe imbolie dintr-o gospodarie din Gilau au luat foc azi-noapte in jurul orei 0:30. Pompierii din cadrul Garzii Gilau, Punctul de Lucru Florești, respectiv Detașamentele 1 și 2 Cluj-Napoca au intervenit in cursul nopții trecute pentru stingerea flacarilor care au cuprins o casa de locuit, un grajd…

- FOTO: Incendiu pe autostrada A3 Turda – Cluj Napoca. O autoutilitara a fost distrusa de flacari O autoutilitara a luat foc pe autostrada A3 Turda – Gilau (Cluj-Napoca), miercuri dupa-amiaza. Au intervenit pompierii. Potrivit ISU Cluj, pompierii din cadrul Garzii Gilau și a Detașamentului Turda au gasit…