Kanye West candideaza la președinția SUA. Cunoscutul rapper și-a anunțat intenția de a candida la președinția SUA in 2024, dupa tentativa sa anterioara eșuata, potrivit The Mirror. Rapperul, cunoscut sub numele de Ye, și-a confirmat planurile intr-o inregistrare video postata duminica pe Twitter. El a spus ca a apelat la ajutorul comentatorului de extrema dreapta Milo Yiannopoulos pentru campania sa. In clip, Kanye, in varsta de 45 de ani, spune ca fostul editor al Breitbart News s-a apucat deja sa lucreze la planuri. Kanye West candideaza la președinția SUA. A starnit imediat controverse „Acesta…