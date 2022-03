Stiri pe aceeasi tema

- Un atac impotriva unui stat aliat NATO este un atac impotriva tuturor statelor din Alianta, a declarat, vineri, vicepresedintele SUA, Kamala Harris, in cadrul unei conferinte de presa comune cu presedintele Klaus Iohannis. ‘Statele Unite ale Americii sunt dedicate prieteniei si aliantei cu Romania’,…

- Ministrul afacerilor externe din Canada, Melanie Joly se va afla, luni, in Romania, urmand sa fie primita, la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, de catre presedintele Klaus Iohannis. Oficialul canadian va avea o intrevedere si cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu. Cei doi ministri vor sustine o conferinta…

