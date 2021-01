Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele-ales al SUA, Kamala Harris, a facut apel miercuri ca "asaltul" asupra Capitoliului sa inceteze, transmite CNN. "Ma alatur presedintelui-ales Joe Biden in a cere ca asaltul asupra Capitoliului si asupra alesilor natiunii noastre sa inceteze si,…

- Kamala Harris, care in luna ianuarie a anului viitor va deveni primul vicepreședinte femeie al SUA, dar și primul vicepreședinte de culoare, l-a sunat pe Joe Biden dupa ce presa americana a anunțat ca au caștigat alegerile “Am reusit, Joe! O sa fii urmatorul presedinte al Statelor Unite”, i-a spus ea…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a postat sambata pe Twitter un video cu momentul in care l-a sunat pe presedintele ales Joe Biden, dupa ce principalele mass media il anuntau pe acesta drept castigator al scrutinului prezidential din 3 noiembrie, transmite EFE. We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4—…

- Premierul canadian Justin Trudeau i-a felicitat sambata pe Joe Biden si Kamala Harris pentru alegerea lor la presedintia si vicepresedintia Statelor Unite, la mai putin de o ora dupa anuntarea rezultatului de catre mass-media americana, relateaza AFP. A fost publicat noul model al declarației pe proprie…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite, anunțata de media internaționala."Felicitari președintelui ales Joe Biden pentru victoria sa. Aștept cu nerabdare sa consolidam in continuare solidul și dinamicul nostru partener…

- Si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, i-a felicita pe cei doi castigatori. "Americanii si-au ales presedintele. Felicitari @JoeBiden si @KamalaHarris! Avem multe de facut pentru a depasi provocarile de azi. Haideti sa lucram impreuna!" Premierul britanic Boris Johnson ii felicita pe Joe Biden, pentru…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Joe Biden a scris pe Twitter ca este onorat sa fie noul președinte al SUA, ca va urma o munca grea, dar a promis ca va fi un președinte pentru toți americanii, indiferent ca au votat sau nu pentru el.Joe Biden a transmis pe Twitter primul mesaj dupa ce mai multe mass-media americane importante l-au…