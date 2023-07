Aderarea Suediei la NATO va provoca o transformare fundamentala a arhitecturii de securitate in regiunea Marii Baltice. Acolo unde se afla și enclava rusa Kaliningrad. Candva capitala Prusiei Orientale, orașul cunoscut sub numele de Konigsberg a fost capturat de Armata Roșie și incorporat in URSS sub numele de Kaliningrad. In timpul Razboiului Rece, a constituit […] The post Kaliningrad, piatra din pantoful NATO first appeared on Ziarul National .