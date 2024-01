Kali Uchis a lansat albumul “Orquídeas” Kali Uchis a lansat albumul “Orquideas”. „Avem mai multe specii de orhidee decat oriunde pe pamant”, spune Kali despre floarea naționala a Columbiei, care simbolizeaza dragostea și fertilitatea. „M-am simțit intotdeauna intrigata și magnetizata de floare. Acest album este inspirat de alura atemporala, ciudata, mistica, izbitoare, grațioasa și senzuala a orhideei. Cu acest domeniu vast de energie proaspata, vreau sa redefinim felul in care privim latinele in muzica.” Orquideas, cel de-al doilea album in limba spaniola al lui Kali și al patrulea LP in general, include colaborari cu unele dintre… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

