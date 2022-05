Stiri pe aceeasi tema

Echipele AC Milan, Inter Milano, SSC Napoli si Juventus Torino si-au asigurat calificarea in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile obtinute in etapa a 35-a din Serie A, insa suspansul continua in cursa pentru "Scudetto", conform Agerpres.

Echipa Inter Milano a ratat ocazia de a reveni pe prima pozitie in campionatul de fotbal al Italiei, fiind invinsa in deplasare, cu scorul de 2-1, de formatia Bologna, intr-o partida restanta contand pentru etapa a 20-a din Serie A, disputata miercuri seara, conform Agerpres.

Echipa Juventus Torino a invins in deplasare, cu scorul de 2-1, formatia Sassuolo, luni seara, in ultimul meci al etapei a 34-a a campionatului de fotbal al Italiei, conform Agerpres.

Echipa Tampa Bay Lightning, campioana en titre, si-a asigurat calificarea in play-off-ul actualei editii a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), in urma victoriei obtinute pe teren propriu, cu scorul de 4-3, dupa prelungiri, in fata formatiei Anaheim Ducks, potrivit Agerpres.

Echipa Inter Milano a invins in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Juventus Torino, duminica, in derby-ul etapei a 31-a a campionatului de fotbal al Italiei, conform Agerpres.

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat clubul FC U Craiova 1948 cu o amenda de 60.000 de lei in urma incidentelor produse la meciul cu CS Universitatea Craiova, in baza art. 82.2 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din Regulamentul Disciplinar, conform Agerpres.