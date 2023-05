Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile FC Basel si West Ham au obtinut victorii, joi seara, in prima mansa a semifinalelor Conference League, informeaza news.ro.FC Basel a invins in deplasare Fiorentina, iar West Ham s-a impus in fata echipei AZ Alkmaar. CITESTE SI Juventus și Sevilla au remizat in semifinalele Ligii Europa,…

- AS Roma a invins-o pe Bayer Leverkusen cu scorul de 1-0, joi seara, pe Stadio Olimpico, intr-un meci din prima mansa a semifinalelor Europa League la fotbal.Golul echipei antrenate de Jose Mourinho a fost marcat de tanarul mijlocas Edoardo Bove 63. Giallorossi au mai avut o ocazie buna, prin Ibanez,…

- FC Basel si West Ham United au obtinut victorii cu scorul de 2-1, joi seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor Europa Conference League la fotbal.FC Basel a dispus cu 2-1 de Fiorentina, chiar pe Stadio ''Artemio Franchi''. Echipa viola a reusit sa deschida scorul prin brazilianul Arthur…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de Caroline Garcia, a cincea favorita, cu 6-4, 3-6, 7-5, joi seara, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 3.572.618 euro. CITESTE SI Dinamo a invins-o pe Otelul la Galati (2-0), in play-off-ul Ligii a II-a…

- Otelul - Dinamo, meci contand pentru etapa a 8-a din play-off, este programat, joi, 11 mai, de la ora 20:30, la Galati, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- Formatiile Sporting Lisabona, Bayer Leverkusen, Juventus Torino si FC Sevilla s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Ligii Europa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Formatia Juventus Torino a remizat, joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu FC Nantes, intr-un meci din prima mansa a play-off-ului Ligii Europa, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…