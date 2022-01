Stiri pe aceeasi tema

- AC Milan - Juventus se joaca azi, de la 21:45, in cea mai importanta partida din cadrul etapei a 23-a din Serie A. Gazdele vor sa reduca diferența fața de liderul Inter, in timp ce Juve cauta sa intre pentru prima data dupa multa vreme in Top 4. Milan s-a impiedicat neașteptat de Spezia, 1-2, și a cazut…

- Inter și Juventus vor juca azi, de la 22:00, Supercupa Italiei. Un nou episod din Derby d’Italia, care pleaca cu Inter din postura de mare favorita. Lideri in campionat și cu cel mai bun atac in portofoliu, nerazzurrii intalnesc cea mai slaba versiune a lui Juventus din ultimii foarte mulți ani. „Batrana…

- Juventus și Napoli au remizat in etapa 20 din Serie A, scor 1-1. Meciul a inceput cu o ocazie uriașa a gazdelor. In minutul 5, Weston McKennie a reluat cu capul o centrare venita din corner, dar a ratat de puțin poarta! Dries Mertens a deschis scorul in Juventus - Napoli Prima echipa care a lovit a…

- Atacantul Dusan Vlahoic (21 de ani) este noua senzație a fotbalului sarb, iar mai multe cluburi tari se lupta pentru jucatorul Fiorentinei. Dupa ce a intrat pe lista celor de la Inter, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid și Juventus, Vlahovic este acum dorit de Arsenal, club care e gata sa-l transfere…

- Pentru asta a cheltuit Chelsea 97,5 milioane de lire sterline. Ieșiți din cursa pentru titlul din Premier League, albaștrii aveau mare nevoie de cineva care sa-i salveze și Romelu Lukaku a facut exact asta. Jorginho a marcat alte doua penaltyuri pentru a deveni cel mai bun marcator al lui Chelsea cu…

- Juventus a pierdut azi, scor 0-1 pe teren propriu cu Atalanta - partida contand pentru runda #14 din Serie A. Tot ce trebuie sa știi despre Serie A Singurul gol al meciului a fost reușit de Duvan Zapata in minutul 38. Berat Djimsiti a interceptat o pasa greșita și l-a pus in cursa pe atacantul columbian. …

- AC Milan și Inter se intalnesc azi, de la 21:45, intr-un nou episod din Derby della Madonnina! Cele doua mari rivale sunt vecine de clasament, dar Milan are cu șapte puncte mai mult decat Inter! Milan și Napoli conduc ierarhia in Serie A! Dupa 11 etape, cele doua formații merg cap la cap, fara sa fi…

- AS Roma primește vizita lui AC Milan in derby-ul rundei a 11-a din Serie A. Confruntarea va avea loc pe Olimpico, iar fluierul de start e programat pentru ora 21:45. Jose Mourinho se pregatește pentru un nou meci de foc in campionat! AS Roma a jucat deja cu Lazio, Juventus și Napoli, iar acum pe Olimpico…