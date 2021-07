Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al Justiției, Merrick Garland, a interzis luni echipelor sale sa foloseasca mandate sau somații în instanța pentru a forța jurnaliștii sa-și dezvaluie sursele, dupa ce au fost dezvaluite eforturi de aceasta natura conduse de administrația lui Donald Trump, potrivit AFP."Departamentul…

- Ministrul francez al justitiei, Eric Dupond-Moretti, a omis sa declare venituri in valoare de 300.000 de euro in 2019, potrivit informatiilor de presa confirmate de anturajul sau, care invoca insa o 'eroare' contabila rectificata intre timp, relateaza France Presse. Avocat celebru, Eric Dupond-Moretti…

- O judecatoare din SUA a respins luni plangerile unor asociatii de aparare a drepturilor civile ce il vizau pe fostul presedinte Donald Trump si membri ai administratiei sale, acuzati ca au ordonat dispersarea brutala a manifestantilor pasnici de langa Casa Alba, in vara anului trecut, in plina miscare…

- Ultraconservatorul Ebrahim Raisi a castigat alegerile prezidentiale din Iran cu 61,95% din voturi din primul tur, potrivit rezultatelor definitive anuntate sambata de ministrul de interne, Abdolfazl Rahmani Fazli, a doua zi dupa desfasurarea scrutinului, informeaza France Presse. Rata…

- O nava de razboi americana, distrugatorul USS Laboon, a traversat vineri stramtorile Dardanele si Bosfor pentru a ajunge in Marea Neagra, pe un fond de tensiuni intre Ucraina si Rusia, a relatat agentia turca Anadolu, potrivit AFP. Distrugatorul USS Laboon a traversat mai intai Dardanelele,…

- Ludovic Orban și Florin Cîțu au semnat anul trecut și i-au dat fostului șef Unifarm Adrian Ionel 1,1 miliarde de lei printr-o OUG nesemnata de miniștrii Sanatații și Justiției, relateaza Libertatea.ro. Nimeni din Ministerul Sanatații, proprietarul companiei Unifarm, n-a vrut sa semneze documentul.…

- Romanii vor avea in continuare nevoie de viza pentru a calatori in Statele Unite ale Americii din cauza unei prevederi din legislatia americana: rata de refuz. In prezent se depașește de trei ori nivelul acesteia. Conform programului Visa Waiver, de 3% este rata de refuz pentru cererile de viza pentru…

- Redeschiderea restaurantelor, doar pentru cei vaccinati. Citu: Daca Germania e OK, putem fi si noi OK. Fiecare tara are un mod de a motiva populatia sa se vaccineze, spune premierul Florin Citu despre ridicarea restrictiilor pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19. Citu a fost intrebat, miercuri,…