Stiri pe aceeasi tema

- Consultantul canadian Michael Spavor, a carui detentie in China este considerata ''arbitrara'' de catre premierul Justin Trudeau, a fost condamnat miercuri la 11 ani de inchisoare pentru spionaj, ceea ce tensioneaza si mai mult relatiile dintre Beijing si Ottawa, relateaza AP. El a fost…

- Canada a instalat luni o femeie indigena ca guvernator general, prima astfel de persoana ce va ocupa acest post, in cadrul unei ceremonii elaborate care a scos in lumina efortul tarii de a se impaca cu trecutul sau colonial, relateaza marti Reuters. Prim-ministrul Justin Trudeau a numit-o…

- Diplomata americana Wendy Sherman, numarul doi al Departamentului de Stat al SUA, a fost ''foarte ferma'' luni, cu prilejul primelor discutii in China pe teme precum drepturile omului, intarirea controlului Beijingului asupra Hong Kong sau atacurile informatice, relateaza AFP, citand…

- Justin Trudeau, premierul Canadei, a declarat ca i-a cerut Papei Francisc sa vina in Canada si sa-si ceara scuze pentru rolul pe care Biserica Catolica le-a avut in atrocitatile comise impotriva copiilor indigeni in cadrul sistemului de scoli rezidentiale din aceasta tara. Solicitarea lui Trudeau vine…

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse. Declaratia comuna asupra Chinei,…

- Franta si Rusia, la feminin, respectiv Irlanda, la masculin, au prins ultimele bilete la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), dupa disputarea ultimului turneu de calificare olimpica de la Monaco, noteaza AFP, potrivit Agerpres. In turneul feminin, in semifinale, Rusia a invins…

- Odata cu pandemia de coronavirus, in laboratorul din Hong Kong al Hanson Robotics se continua crearea a noi modele de roboți pentru a fi mai aproape de oameni, in special dupa aceasta perioada a pendemiei COVID-19, in care oamenii au stat izolați și se confrunta cu stari depresive.De la lansarea sa,…