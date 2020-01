Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul canadian Justin Bieber a anuntat miercuri ca sufera de boala Lyme, informeaza AFP. "Am fost recent diagnosticat cu boala Lyme si, in plus, am un caz serios de mononucleoza cronica ce imi afecteaza pielea, functiile neurologice, energia si sanatatea mea in general", a scris vedeta…

- Ariana Rae Delfs, in varsta de 17 ani, a avut simptome asemanatoare racelii timp de trei saptamani inainte sa moara. Ea parea "sa aiba mereu o durere de cap", povestește tatal ei, potrivit People. Tanara a mers la spital, acuzand dureri de cap și stari de gripa, insa analizele facute de medici…

- Actorul si cantarețul K-pop Cha In-ha a fost gasit decedat la varsta de 27 de ani, acesta fiind al treilea star sud-coreean care moare in ultimele doua luni, scrie The Guardian, potrivit Mediafax.Cha, membru al grupului K-pop Surprise U si un actor la inceputul unei cariere promitatoare, a…

