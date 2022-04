Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și Ucraina se afla in aceste momente la masa negocierilor. Consilierul lui Zelenski și negociatorul ucrainean Mykhailo Podolyak a transmis ca negocierile sunt “dificile” din cauza faptului ca țarile au “sisteme politice diferite”.

- In vreme de mulți șefi de state iși așteapta randul, Pamelei Anderson, blonda fatala a anilor ’90, a avut o intrevedere cu cu Vladimir Putin, unul dintre cei mai de temuți lideri ai lumii. Motivul pentru care fosta diva din Baywatch, acum in varsta de 54 de ani, și-a dorit sa ajunga in fața președintelui…

- Un bulldog a dat naștere unui cațeluș cu blana care avea o nuanța de verde stralucitor. Freya, bulldog-ul lui Trevor Mosher și Audra Rhys in varsta de trei ani, a nascut șapte caței sanatoși in Nova Scotia, Canada, potrivit Global News. Cuplul și-a dat seama curand ca ultimul cațel pe care l-a nascut…

- Pe timp de iarna, cand temperatura scade sub pragul de ingheț, in mod normal, ar fi timpul sa verificați nivelul de combustibil din vehiculul dumneavoastra. Daca lasați rezervorul mașinii la un sfert de rezervor sau sub un sfert de rezervor in timpul valului de frig, este posibil sa intampinați o mare…

- Andreea Grecu ocupa locul 9 in proba feminina de monobob, dupa primele doua manse, desfasurate duminica la Jocurile Olimpice de la Beijing. Romanca a fost cronometrata cu al 11-lea timp in prima mansa (1:05.56) la Yanqing si cu al optulea in mansa secunda (1:05.71), aflandu-se pe 9 din 20 de sportive,…

- Daca nu ați fost inca in vizita la Palatul Buckingham din Londra, aflați ca garzile de corp care pazesc castelul, implicit familia regala, sunt foarte vigilente. Au devenit celebri in lume prin prisma faptului ca nu reacționeaza in timpul efectuarii serviciului de paza.

- Bogdan de la Ploiești a facut un anunț care i-a intristat pe fani! Cantarețul se bucura de foarte mult succes, ținand cont ca piesele lansate de el au bucurat publicul. Artistul s-a decis sa plece din Romania și sa inceapa o noua viața. Acesta o sa porneasca o noua afacere. Unde vrea sa se mute […]…

- O ursoaica polara și puiul ei au fost surprinși intr-o serie de imagini inedite la Parcul Național Wapusk din Canada. In drum spre coasta, urșii s-au oprit din migrație din cauza intețirii viscolului, iar in timp ce se odihneau au fost acoperiți de zapada. Puiul, de aproximativ trei luni, poate fi vazut…