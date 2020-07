Jurnalul unui nazist, păstrat de masoni dezvăluie locația a 30 de TONE de aur Scris in urma cu 75 de ani de un ofiter din cadrul temutei Waffen Schutzstaffel (S.S.) care folosea pseudonimul „Michaelis”, acest jurnal descrie planurile comandantului Wafen-SS Heinrich Himmler de a ascunde comorile furate din muzeele si proprietatile private europene – artefacte, opere de arta si aur – conform site-ului polonez de stiri The First News (TFN). Jurnalul mentioneaza 11 locatii in care nazistii ar fi ascuns aur, bijuterii, panze ale unor pictori renumiti si obiecte religioase. Una dintre locatii este un put abandonat care coboara pana la 60 de metri adancime, sub Palatul Hochberg,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a fost suplimentat, din fonduri externe, cu aproape 700.000 de lei. Banii sunt folosiți pentru achiziționarea materialelor de protecție necesare celor din prima linie in lupta cu pandemia de COVID-19. Decizia a fost luata in cea mai recenta ședința a CJI. Astfel,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat astazi un curs de referinta de 4,8428 lei/euro, 4,2916 lei/dolar, 5,3408 lei/lira sterlina, 4,5381 lei/franc elvetian. Cursul de referinta anunțat ieri de...

- Informații despre o "comoara nazista" ascunsa în sudul Poloniei au ieșit recent la iveala din presupusul jurnal secret al unui membru al trupelor naziste SS, scrie cotidianul italian Il Giornale, citat de Rador. Armata lui Hitler ar fi îngropat în acea zona bunuri în…

- Gramul de aur s-a scumpit, luni, cu 3,96 de lei (1,58%), pana la o cotatie de 253,7705 de lei, de la 249,8083 lei, cat anuntase vineri Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat, luni, un curs de 4,8392 lei pentru un euro, mai mare…

- Un grup de sociologi de la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii a realizat un raport privind efectele pandemiei de coronavirus asupra standardului de viata al populatiei. Documentul include si unele propuneri de politici sociale, unele imediate, altele pe termen mediu si lung.

- Primarul general a mentionat ca specialiștii de la Institutul Matei Balș au trecut pe un document "o serie de masuri posibile, in funcție de scenariul in care intra țara noastra, in funcție de numarul persoanelor contaminate, de gravitatea acestora și de evoluția pandemiei in Romania, la fel cum…

- Uncia de aur a urcat marți pe piețele specializate la 1.710 – 1.727 dolari, valori care se mai inregistrau in noiembrie – decembrie 2012, an in care cotațiile s-au apropiat de 1.900 dolari. De la inceputul acestui an, uncia a crescut cu peste 200 de dolari, pe fondul menținerii unei aversiuni ridicate…

- Presedintele Klaus Iohannis anunta marti, prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile, precizand ca pericolul nu a trecut, iar o relaxare a restrictiilor, cum cer ”cu inconstienta” unii politicieni, ar duce la o crestere vertiginoasa a cazurilor. Decretul de prelungire a starii de urgenta…