- The producer of famous documentaries like Wild Carpathia and Flavours of Romania, Charlie Ottley, has begun shooting a movie about the Danube river and the lives of the fishermen from the Danube Delta, a project which will be launched on Romania's National Day (1 December, ed. n.). The BBC…

- Realizatorul celebrelor documentare "Wild Carpathia" si "Flavours of Romania", Charlie Ottley, a inceput filmarile pentru un film despre Dunare si viata pescarilor din Delta, noul proiect urmand sa fie lansat de Ziua Nationala a Romaniei. Jurnalistul BBC a declarat miercuri, presei, ca documentarul…

- Jurnalistul, scriitorul și regizorul britanic Charlie Ottley va fi decorat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu „Meritul Cultural" in grad de Ofițer, Categoria F, pentru promovarea culturii și a imaginii Romaniei in lume.Propunerea ca Charlie Ottley sa fie decorat de președinte ...

- Prezentatorul „Wild Carpathia”, Charlie Ottley, a fost decorat, miercuri, de președintele Klaus Iohannis. Vedeta TV a aflat de la STIRIPESURSE.RO de distincția oferita de Klaus Iohannis și a oferit și o reacție. „Astfel, in semn de apreciere pentru contributia importanta avuta la promovarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul pentru acordarea Ordinului Meritul Cultural in grad de ofițer jurnalistului britanic Charlie Ottley, care a realizat mai multe documentare despre natura și oamenii din Transilvania și a promovat la BBC turismul romanesc.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de decorare a regizorului britanic Charlie Ottley si a fostului ambasador elen Vassilis Papadopoulos. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Ofiter, Categoria F-"Promovarea…

