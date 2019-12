Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a lui Donald Trump a anuntat luni ca va retrage acreditarile jurnalistilor Bloomberg, acuzand agentia de presa de "lipsa de impartialitate" in acoperirea prezidentialelor din 2020 dupa intrarea in cursa a patronului sau, Michael Bloomberg, relateaza AFP. Presedintele…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca la data de 29.11.2019 a finalizat Campania de plati in avans pentru beneficiarii care au depus cerereaunica de plata in Campania 2019. Prin Decizia de punere in aplicare a Comisiei nr. 6536 a fost stabilit nivelul avansurilor pentru…

- 25 noiembrie a fost declarata de ONU Ziua internaționala pentru eliminarea violenței impotriva femeilor. Cele 16 zile, de la 25 noiembrie si pana in 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului, sunt considerate zile de activism impotriva violentei bazata pe discriminarea de gen și au scopul de a atrage atentia…

- Presedintele SUA, Donald Trump, un politician republican, s-a folosit de functie în interes personal, subminând securitatea nationala, a acuzat vineri Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, informeaza Mediafax citând site-ul…

- Presa nord-coreeana si-a intensificat vineri atacurile la persoana impotriva fostului vicepresedinte american Joe Biden, candidat la presedintia SUA: agentia de presa KCNA l-a numit "caine turbat" care trebuie omorat, semnaleaza Reuters. Agentia oficiala de la Phenian nu a precizat cum l-a insultat…

- Autoritatile din Ucraina intentioneaza sa il demita pe procurorul care a coordonat investigatiile impotriva firmei Burisma, ce a fost condusa de Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte american Joseph Biden, afirma surse judiciare citate de agentia de presa Reuters, scrie Mediafax. Rudolph…

- Principalul consilier al presedintelui Donald Trump din timpul campaniei prezidentiale din 2016 a lasat sa se inteleaga ca Ucraina si nu Rusia, este responsabila de piratarea electronica a Partidului Democrat, conform unor documente facute publice sambata de Departamentul de Justitie, informeaza…