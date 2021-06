Stiri pe aceeasi tema

- Academicianul Dumitru Radu Popescu, prof.univ.dr. Nicolae Georgescu, istoricul literar Pavel Tugui, scriitorul Laurian Stanchescu se numara printre laureatii premiilor "Eminescu Ziaristul", acordate luni de Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR) la Studioul "Horia Bernea" de la Muzeul…

- Paritida Franța-Elveția, ultima gazduita de Romania pe Arena Naționala va avea loc in seara acesata de la ora 22.00. Conducerea Metroului bucureștean a decis sa prelungeasca programul cu doua ore pentru cei care vor asista la partida de pe stadion. Trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele…

- Reprezentanta Romaniei, Roxen, care a cantat piesa “Amnesia” la Rotterdam, in prima semifinala a Eurovision 2021, a ratat, marti seara, calificarea. Este al treilea an consecutiv cand Romania nu ajunge in finala concursului european. Fanii din 18 tari au avut posibilitatea de a vota Romania de pana…

- Mari companii tehnologice și IMM-uri specializate carora li se alatura profesori și cercetatori de la marile universitați tehnice pun pe masa Guvernului un proiect inedit prin care Romania sa devina producator de cipuri și componente microelectronice pentru tehnologii avansate. Inițiatorii proiectului…

- Parintele Daniil de la manastirea Frasinei, unul dintre marii duhovnici din Romania a murit cu puțin timp inainte de slujba de Inviere. Avea 92 de ani și toata viața și-a dedicat-o bisericii. Pentru vorba lui blinda și ințeleapta, oamenii parcurgeau și sute de kilometri sa ajunga la el. Mii de credincioși…

- Echipa de organizare formata din EFdeN și Energy Endeavour Foundation (EEF) aduce in 2023 la București Solar Decathlon Europe – cea mai mare competiție internaționala a caselor solare, organizata de mai bine de doua decenii la nivel global pentru a promova tehnologia solara și sustenabilitatea in construcții. …

- Reprezentantul OMS in Romania, Alexandru Rafila, susține ca evoluția nefavorabila a infectarilor nu va putea fi controlata in perioada urmatoare și ca va mai dura cel puțin 45 de zile in care numarul infectarilor va crește, iar presiunea pe secțiile ATI va fi tot mai mare. “O revenire la o viața normala…

- Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania se vor putea programa direct in platforma de vaccinare anti-COVID, a anuntat, marti, presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea, Valeriu Gheorghita. “Cetatenii straini cu drept de sedere in Romania, așadar care nu…