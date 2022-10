Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova a fost data in urmarire dupa ce a evadat din arestul la domiciliu impreuna cu fata sa de 11 ani. Aceasta a devenit cunoscuta pentru critica adusa in direct la TV fața de razboiul din Ucraina.

- Marina Ovsiannikova, jurnalista rusa cunoscuta in intreaga lume dupa ce a criticat in direct la televiziune invazia din Ucraina, a fost data in urmarire de autoritațile ruse, dupa ce a evadat din arestul la domiciliu.

- Ministerul rus al Apararii a anunțat, marti, ca nu va solicita guvernelor straine extradarea miilor de rusi care au fugit din tara pentru a scapa de mobilizarea desfasurata in prezent in Rusia in vederea suplimentarii efectivelor ruse pe frontul din Ucraina, relateaza AFP și Agerpres. „Ministerul rus…

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis…

- Jurnalista Marina Ovsiannikova, care in martie a intrerupt transmisia live la un post public de televiziune rusesc pentru a denunța razboiul declanșat de Moscova in Ucraina și, recent, a fost reținuta de poliție pentru cateva ore, a fost gasita, joi, vinovata de ”defaimarea” forțelor armate ale Rusiei,…

- Autoritatile din regiunile separatiste proruse din estul Ucrainei au anuntat ca au blocat motorul de cautare Google, acuzat de ”promovarea” violentei contra rusilor, transmite vineri AFP, citata de Agerpes. Google ”promoveaza terorismul si violenta contra tuturor rusilor, in particular contra populatiei…

- Pe fondul crizei energetice provocate de razboiul Rusiei in Ucraina, tot mai multe orașe din Germania inființeaza celule de criza și pun la punct planuri de urgența.Unele orașe germane urmeaza sa organizeze locuri publice incalzite in sezonul rece pentru ședere gratuita oferita celor care, pe fondul…