Jurnalistă din Craiova, presată de poliție să-și dezvăluie sursele O jurnalista din Craiova a fost presata de poliție sa-și dezvaluie sursele, dupa ce aceasta a scris ca una dintre fiicele directorului general al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ fost prinsa la volan sub influența drogurilor. Este vorba, mai exact, de jurnalista Ana-Maria Gebaila, fondator al publicației ȘtiriCraiova.ro, care a fost citata sa se prezinte la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Dolj, unde i s-a cerut sa-și dezvaluie sursa unui articol. Articolul care ar fi adus-o pe jurnalista in fața polițiștilor este unul din data de 17 ianuarie anul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

