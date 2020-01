Jurnalist japonez expulzat din Rusia. Este acuzat de spionaj militar Jurnalistul expulzat lucra pentru agentia de presa nipona Kyodo, a precizat marti aceasta din urma, dar a respins acuzatiile de tentativa de spionaj.



Kyodo nu a dezvaluit identitatea reporterului sau, dar a indicat ca el a fost arestat la 25 decembrie la Vladivostok si eliberat dupa un interogatoriu de aproximativ cinci ore.



Jurnalistului japonez i s-a pus in vedere sa paraseasca teritoriul Rusiei in 72 de ore, conform sursei citate.



'Din motive de siguranta, el a parasit tara (Rusia) a doua zi. Credem ca el se ocupa de activitati standard de presa', a indicat…

Sursa articol si foto: rtv.net

