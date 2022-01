Octavian Jurma estimeaza ca Romania va ajunge sa inregistreze 50.000 de cazuri pe zi pana la sfarșitul saptamanii viitoare. Intrebat de Silviu Manastire la „Dosar de politician”, miercuri, pe B1 TV, daca la un asemenea bilanț s-ar putea ajunge in situația in care bolnavii sa blocheze secțiile ATI, cercetatorul a confirmat: „Este foarte probabil ca da”. „In general, daca ne uitam, vedem ca numarul de cazuri raportate este cel mai scazut luni pentru ca vin testele de duminica, insa pe de alta parte luni avem cea mai mare rata de pozitivare, adica in general se testeaza doar cei simptomatici, doar…