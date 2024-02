Stiri pe aceeasi tema

- iUmor – Alege comedia sezonul 16 aduce, și in cel de-al treilea episod al noului sezon, in fața juraților și a telespectatorilor, numere și momente artistice spectaculoase, de la 20.00, la Antena 1 si pe AntenaPLAY.

- Cheloo a fost impresionat la iUmor, sezonul 16, de un concurent din Peru, care a venit special sa participe la show-ul de la Antena 1. Mauricio Lombardi a avut un numar savuros de stand-up comedy, care i-a cucerit pe cei patru jurați.„iUmor – Alege comedia” sezonul 16 aduce in fața juraților și a telespectatorilor,…

- S-a dat startul campaniei electorale. In sezonul 16 iUmor - Alege comedia, se va vota Președintele comediei! In fiecare duminica, de la 21:00, pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Fiecare vot conteaza!

- Așteptarea a luat sfarșit! Incepand cu 18 februarie, telespectatorii pot urmari la Antena 1 show-ul lor de comedie preferat, iUmor. Totul despre emisiunea in care Delia, Cheloo, Catalin Bordea și Cosmin Natanticu sunt jurați.Cand incepe iUmor 2024 și cand se difuzeaza?Cel de-al 16-lea sezon iUmor –…

