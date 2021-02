Junta militară din Myanmar a blocat accesul la Facebook Liderii militari din Myanmar au blocat accesul la Facebook la câteva zile dupa lovitura de stat care a dat jos guvernul ales democratic, relateaza BBC.



Noua conducere a țarii a anunțat ca platforma social media va fi blocata pentru a asigura &"stabilitate&", Facebook devenind un punct de organizare a opoziției fața de lovitura de stat de luni.



Într-un nou semn de nesupunere civila, parlamentarii din aceasta țara au declarat deschisa o noua sesiune legislativa și mai multe proteste sporadice au avut loc în Yangon, principalul oraș al țarii.



Ministerul Comunicațiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii militari din Myanmar au blocat accesul la Facebook la cateva zile dupa lovitura de stat prin care au dat jos guvernul ales democratic, informeaza Hotnews, care citeaza BBC. Noua putere susține ca a blocat rețeaua de socializare pentru a asigura ”stabilitate”. Aceasta, in condițiile in care Facebook…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat miercuri ca va face tot ce îi sta în putinta "pentru a mobiliza toti actorii-cheie si comunitatea internationala pentru a pune suficienta presiune asupra Myanmar cu scopul de a se asigura ca lovitura de stat esueaza", noteaza…

- Aung San Suu Kyi, fosta lidera din Myanmar, a fost acuzata de incalcarea legislatiei de import-export, iar politia a cerut mentinerea ei in detentie pana la 15 februarie, informeaza Agerpres , care citeaza EFE si Reuters. Politia din Myanmar a anuntat care sunt acuzatiile impotriva liderei de facto…

- Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna cu alți oficiali ai acestui partid. Armata din Myanmar a confirmat ca a luat controlul asupra țarii, dupa ce Aung San Suu Kyi – printre altele și laureata a Premiului…

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa, relateaza Agerpres. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun…

- Aung San Suu Kyi, șefa partidului Liga Naționala pentru Democrație (LND), aflat la guvernare in Myanmar, a fost arestata de armata impreuna cu alți oficiali ai acestui partid. Lovitura de stat are loc intr-o țara care mulți ani s-a aflat sub dictatura militara.

- Liga Nationala pentru Democratie din Myanmar (NLD) a anuntat luni ca lidera sa Aung San Suu Kyi, arestata de armata, cere populatiei sa nu accepte lovitura de stat organizata de armata si sa protesteze, transmit Reuters si dpa. ''Actiunile armatei sunt actiuni care pun tara din nou sub dictatura.…

- Lidera de facto a guvernului din Myanmar, Aung San Suu Kyi, a fost arestata de fortele armate, a anuntat luni purtatorul de cuvant al partidului condus de aceasta, Liga Nationala pentru Democratie (LND), transmite AFP. "Am auzit ca este retinuta in Naypyidaw (capitala tarii), presupunem…