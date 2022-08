Juniorii merg în Europa Cu rezultate foarte bune pe plan national, doua dintre echipele de baschet juniori ale CSM Petrolul Ploiesti vor participa, in noul sezon, si in competitiile europene juvenile! Formatia de baschet „U14”- campioana nationala in ultimii doi ani- si cea de baschet „U17”- medaliata cu bronz in ultimul sezon- ambele pregatite de Ionut Ivan si Marian Angelian, au fost inscrise in European Youth Basketball League (EYBL), competitie organizata sub egida FIBA si dedicata, evident, tinerilor baschetbalisti! La nivel de „U14”, intrecerea continentala are doua Conferinte, Nord si Sud, prima cu 16 echipe impartite… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

- Romania ocupa locul 4 in clasamentul din luna iulie 2022 al țarilor cu cele mai bune recenzii online oferite de turiști, a anunțat sambata Ministerul Turismului. Primele trei poziții au fost ocupate de Muntenegru, Polonia și Italia. Dupa Romania, in clasament urmeaza Grecia, Serbia, Republica Ceha,…

- Cel mai mare procent de femei in randul investitorilor in acțiuni se afla in Romania, unde femeile constituie pana la 17% din totalul celor care dețin acțiuni in portofoliu, reiese dintr-un studiu. Tot in Romania se regasește și cel mai mare procent de femei care investesc in crypto. Urmatoarele țari…

