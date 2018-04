Junioarele de la CSŞ Ploieşti au cucerit din nou Ardealul Bogdan Chitic Echipa feminina de minibaschet a Clubului Sportiv Școlar Ploiești și-a demonstrat, o data in plus, superioritatea pe tabloul categoriei de varsta 10-12 ani, in intrecerile naționale. Formația pregatita de Loredana Munteanu a reușit, de curand, sa caștige un nou trofeu, al treilea la numar in sezonul competițional 2017-2018, la tradiționala competiție „Cupa For You”, desfașurata la Cluj-Napoca. Ploieștencele au cunoscut un parcurs perfect in faza grupelor, cu victorii pe linie obținute in confruntarile cu For You Cluj, Gladius Tg. Mureș, NBS Cluj și Școala Gimnaziala „Alexandru Ceușianu”… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

